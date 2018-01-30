Новую платформу и 400-сильную версию‍ получит новый Ford Explorer

Новое поколение кроссовера Ford Explorer будет построено на новой платформе и у него появится «заряженная» версия с 400-сильным мотором.

Новый Explorer создадут на заднеприводной модульной платформе CD6. У кроссовера появится новый 10-ступенчатый «автомат» и ST-версия, под капотом которой будет установлен мотор с отдачей 400 лошадиных сил.

По предварительным данным Explorer поступит в производство в 2019 году.

Предлагаться на рынке новый Ford Explorer будет и с 2,3-литровым турбированным четырехцилиндровым мотором EcoBoost мощностью 284 л.с., а также 3,3-литровым ДВС, который придет на смену 3,5-литровому атмосферному мотору V6.

Самая мощная версия американского внедорожника обзаведется 3,5-литровым турбомоторм мощностью 400 л.с.

Предположительно шестое поколение Ford Explorer представят в конце 2018 или в начале 2019 года.