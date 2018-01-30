Представители немецкой марки рассказали о своем производственном плане на 2018 год. Так, стало известно, что компания Audi в 2018 году представит еще три новых модели.

Как известно производитель готовит смену поколений для Q8 и A6, но помимо этих новинок появятся и другие.

В этом году Audi подготовит к премьере хэтчбек A1 Sportback, а еще новое поколение появится у автомобилей SQ2 и Q3.

Говоря о хэтчбеке A1 Sportback, то после смены поколений он по-прежнему будет доступен только в трехдверном исполнении, а вот в его основе расположится платформа MQB.

Кроме этого, производство этого автомобиля будет переносно на завод в Испании, тогда как сейчас его сборка осуществляется на предприятии в Бельгии.

У кроссовера SQ2 появится двухлитровый четырехцилиндровый двигатель от Audi S3.

Что касается кроссовера Audi Q3 новой генерации, то он также будет построен на платформе MQB, за счет которой моторная гамма будет представлена стандартными ДВС и гибридной силовой установкой.

Также в этом году будет представлен кроссовер E-Tron с электрической установкой.