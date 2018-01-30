На китайском рынке скоро начнутся продажи удлиненного семиместного кроссовера Baojun 530. В дилерские центры новинка поступит в марте и ее цена будет начинаться от 80 000 юаней (700 тыс. рублей).
Стала известна стоимость нового кроссовера Baojun 530 для Китая
30.01.2018 21:01
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В Китае озвучили цены на семиместный Baojun 530, который создан на пятиместной версии Baojun 510.
Новинка отличается видоизмененными бамперами и другой оптикой. Также у удлиненной версии в салоне установлен более крупный экран мультимедийной системы.
В Китае новый Baojun 530 будет стоить от 80 000 до 130 000 юаней, что в пересчете составляет от 700 000 до 1 148 000 рублей.
Кроссовер будет предлагаться с улучшенной мультимедийной системой, навигационной системой, 6 подушками безопасности, кожаным салоном и камерой заднего вида.
Моторная гамма Baojun 530 состоит из 1,5-литрового 150-сильного турбомотора и 1,8-литрового атмосферного ДВС мощностью 137 л.с.
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