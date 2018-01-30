В России поднялись цены на модели Ford Fiesta и кроссовер Ford Kuga

Российские аналитики из Автостат провели мониторинг цен и выяснили, что на российском рынке подорожали седан и хэтчбек Ford Fiesta, но речь в данном случае идет о моделях 2018 года выпуска.

Так, автомобили стали дороже на 1,8-2,3% или 16-17 тысяч рублей. Теперь цена на седан в минимальной комплектации составляет 699 000 рублей, что больше на 16 тысяч рублей.

Топовая комплектация теперь оценена в 980 000 рублей. Что касается хэтчбека, то теперь за автомобиль 2018 года выпуска попросят 785 000 рублей, а это на 17 тысяч рублей больше.

Самая дорогая комплектация получила ценник 970 000 рублей. Также на российском рынке изменились цены на кроссовер Ford Kuga, который подорожал в денежном выражении на 30-35 тысяч рублей и предлагается по цене от 1 429 000 до 2 037 000 рублей.