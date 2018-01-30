Toyota в 2018 году выведет на рынок РФ новый Camry‍ и кроссовер C-HR

В 2018 году компания Toyota привезет в Россию новые модели и обновит уже существующие. Так, на российском рынке в текущем году появится новый седан Camry и новый компактный кроссовер C-HR, который ожидали еще в прошлом году.

Как сообщили в российском офисе японской компании в текущем году появится обновленная версия минивэна Alphard, которую представили в 2017 году.

Для рамного внедорожника Fortuner компания подготовила новый мотор, а именно 2,7-литровый 163-сильный бензиновый ДВС.

Сейчас на рынке Fortuner предлагается только с дизельным мотором. Самыми ожидаемыми моделями в РФ в 2018 году станут десятое поколение седана Camry, которая построена на новой платформе и компактный кроссовер C-HR, о котором уже не единожды сообщалось и его появление в РФ ожидается со второй половины 2017 года.

Также в 2018 году премиальный бренд Lexus в нашей стране начнет продажи нового седана LS, семиместной версии RX 350L и рестайлингового кроссовера NX.

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