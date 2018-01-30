Почти за 1 млн долларов продали на аукционе первый супербайк в мире

Самым дорогим мотоциклом в мире, который был продан с аукциона стал Vincent Black Lightning, который недавно на торгах ушел с молотка за 929 000 долларов.

Эта модель мотоцикла в свое время считалась смой быстрой и она могла обогнать спорткар Jaguar XJ120.

Экземпляр, который был продан аукционным домом Bonhams стал известен тем, что в 1953 году на нем был установлен рекорд скорости – 228 км/ч.



Vincent Black Lightning выпускался с 1948 по 1952 года и за это время было создано всего 30 единиц таких мотоциклов.

Он был построен на базе Black Shadow, но за счет ряда изменений он стал легче и весил всего 163 кг, в то время как донор 208 кг.

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