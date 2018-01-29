Электрокар Tesla Model S превратили в самый быстрый универсал в мире

Самым быстрым универсалом в мире стал электрокар Tesla Model S, который создала компания Qwest.

Британская компания создала универсал на базе всем известного седана Tesla Model S, который получил серьезные изменения и стал на 14 кг легче своего донора.

Технически модель не изменилась, а вот заднюю часть универсала выполнили из карбона, что и позволило электрокару стать легче.

В Qwest свой новый проект назвали P90D-SB, а последние буквы расшифровываются как Shooting Brake.

Над этим проектом специалисты компании трудились свыше года, и насколько известно, переделка универсала обошлась в 70 тысяч фунтов, что в пересчете 5,5 млн рублей.

Презентация Tesla Model S Shooting Brake состоится в мае на автосалоне в Лондоне.

Напомним, силовая установка Model S P90D состоит из двух электрических моторов, которые в сумме выдают 762 лошадиные силы, а это позволяет модели разгонятся от 0 до 100 км/ч за 2, 8 секунды.