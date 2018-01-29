В Барнауле продают 30-летний ЗАЗ-968М за 500 тыс. рублей‍

В Барнауле продают очень редкий экземпляр ЗАЗ-968 М 1987 года выпуска, за эту модель автовладелец просит 500 тысяч рублей.

Данный автомобиль никогда не эксплуатировался в зимний период и всегда хранился в гараже, причем в нем ни разу не проводили восстановительные работы, а все детали оригинальные.

Пробег у ЗАЗ-968 М всего 17 тысяч километров и данный экземпляр должен заинтересовать коллекционеров.

Стоит отметить, что выставленный на продажу ЗАЗ с завода рассчитан на инвалидов и в нем для людей с ограниченными возможностями предусмотрено ножное переключение передачи.

Также на сайте drom.ru в объявлении указали, что эта модель становилась победителем на выставке ретро техники.

Напомним, что недавно в в Европе выставили на продажу «Горбатый» ЗАЗ-965А за 42 тысячи долларов.