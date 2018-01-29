В компании Roewe распространили официальные изображения нового внедорожника, который был построен на базе рамного пикапа Maxus D90.
Рассекречен внедорожник Roewe RX8 на базе рамного пикапа Maxus D90
29.01.2018 22:40
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Согласно последним данным новинка поступит в продажу в первой половине этого года.
Дизайн флагманского внедорожника Roewe RX8 выполнен в фирменной стилистике компании, за исключением светодиодных противотуманных фар, которые напоминают фары автомобилей Kia.
Новинка получит следующие габариты: 4 923/1 930/1 810 мм, а размер колесной базы составит 2 850 мм. Предполагается, что внедорожник будет предлагаться в пяти- и семиместной версиях.
В движение Roewe RX8 будет приводить турбированный двухлитровый двигатель, мощность которого составит 224 лошадиных силы.
Пару мотору составит шестискоростной автомат Aisin, который будет работать с полноприводной системой.
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