Рассекречен внедорожник Roewe RX8 на базе рамного пикапа Maxus D90

В компании Roewe распространили официальные изображения нового внедорожника, который был построен на базе рамного пикапа Maxus D90.

Согласно последним данным новинка поступит в продажу в первой половине этого года.

Дизайн флагманского внедорожника Roewe RX8 выполнен в фирменной стилистике компании, за исключением светодиодных противотуманных фар, которые напоминают фары автомобилей Kia.

Новинка получит следующие габариты: 4 923/1 930/1 810 мм, а размер колесной базы составит 2 850 мм. Предполагается, что внедорожник будет предлагаться в пяти- и семиместной версиях.

В движение Roewe RX8 будет приводить турбированный двухлитровый двигатель, мощность которого составит 224 лошадиных силы.

Пару мотору составит шестискоростной автомат Aisin, который будет работать с полноприводной системой.