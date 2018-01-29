Премиальная марка DS вывела на тестирование свою новую модель. Новинкой станет кроссовер DS3 Crossback, который уже был замечен на тестах.
Новый кроссовер DS3 Crossback впервые замечен на тестах
Позиционируется кроссовер как будущий конкурент автомобилям Mini Countryman, Peugeot 208 и Audi Q2, а модельном ряду марки он расположится ниже флагманского DS7 Crossback.
По предварительной информации презентация DS3 Crossback состоится до конца 2018 года. В основе новой модели расположится платформа CMP и её длина будет более четырех метров.
Моторная гамма автомобиля будет представлена как бензиновыми моторами, так и полностью электрической силовой установкой.
Мощность последней будет около 113 лошадиных сил, а запас хода электрической версии модели составит 450 км.
Говоря о планах компании на ближайшее время стоит отметить и появление нового флагманского седана, который должен поступить в продажу в этом году.
Сейчас известно, что этот кроссовер получит название DS8, а в его основе будет платформа Emp2. Длина этой новинки будет около пяти метров.