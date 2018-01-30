Рейтинг самых угоняемых марок автомобилей в России был составлен на основании данных компании «Цезарь Сателлит». По данным этой компании в прошлом году было зафиксировано 33 758 случаев кражи автомобилей, тогда как в 2016 году этот показатель составил 30 000.
Названы самые угоняемые марки автомобилей в России в 2017 году
30.01.2018 05:42
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Особой популярностью у угонщиков пользовались автомобили «Лада», сообщает Авторамблер со ссылкой на данные Цезарь Сателлит.
Число угонов Lada за прошлый год составило 5 756. На втором месте располагаются авто японской марки Toyota.
Показатель угонов этих машин составил 3 797 случаев. Третья строчка оказалась за Hyundai с 2 056 угнанными автомобилями.
Четвертое и пятое место по числу угонов оказалось у моделей бренда Kia (1 890 ед.) и ВАЗ (1 765 ед.).
В десятке самых угоняемых оказались: Nissan (1 197 ед.), Ford (1 087 ед.), ГАЗ (1 081 ед.), Mazda (1 050 ед.) и Renault (1 034 ед.).
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