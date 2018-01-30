Названы самые угоняемые марки автомобилей в России в 2017 году

Рейтинг самых угоняемых марок автомобилей в России был составлен на основании данных компании «Цезарь Сателлит». По данным этой компании в прошлом году было зафиксировано 33 758 случаев кражи автомобилей, тогда как в 2016 году этот показатель составил 30 000.