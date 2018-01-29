«Автостат» назвал самые продаваемые SUV в Северной столице

Аналитики агентства Автостат опубликовали рейтинг автомобилей, которые пользовались наибольшим спросом в Санкт-Петербурге. Жители Северной столицы в прошлом году купили 35 800 кроссоверов и внедорожников, что на 29% больше.

Лидирует по продажам на рынке кроссовер Hyundai Creta, который в 2017 году был реализован в количестве 4,3 тыс. единиц, что в 2,8 раза больше.

Кроссовер Renault Duster стал вторым самым продаваемым SUV в Северной столице с результатом 2,8 тыс. штук, что на 9% меньше.

На третьем месте по продажам оказался Volkswagen Tiguan – 2,7 тыс. ед.

В первую пятерку лидеров вошли Mitsubishi Outlander и Renault Kaptur с показателями 2,6 тыс. и 2,4 тыс. проданных экземпляров.

В десятку лучших вошли:

Ford Kuga — 1,9 тыс. ед.

Toyota RAV4 — 1,7 тыс. ед.

Nissan Qashqai — 1,6 тыс. ед.

KIA Sportage — 1,5 тыс. ед.

Nissan X-Trail — 1,4 тыс. ед.