На треке Motorland встретились восемь «заряженных» моделей Ford

Подразделение Ford решило вывести на трек все модели команды Ford Chip Ganassi Racing и проверить их в соревнованиях на лучшее время прохождение круга.

Заезд организовали на треке Motorland недалеко от Барселоны и по его великолепному покрытию проехали пикап Ford F-150 Raptor, Focus RS, Mustang GT, Mustang GT350R, Ford GT и его версия, разработанная для Ле-Мана.

Также в компании не забыли про самые «слабые» среди вышеперечисленных, которыми являются две модификации Fiesta ST.

Заезд оказался очень захватывающим с комментариями гонщиков во время езды.