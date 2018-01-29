Подразделение Ford решило вывести на трек все модели команды Ford Chip Ganassi Racing и проверить их в соревнованиях на лучшее время прохождение круга.
На треке Motorland встретились восемь «заряженных» моделей Ford
29.01.2018 17:21
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Заезд организовали на треке Motorland недалеко от Барселоны и по его великолепному покрытию проехали пикап Ford F-150 Raptor, Focus RS, Mustang GT, Mustang GT350R, Ford GT и его версия, разработанная для Ле-Мана.
Также в компании не забыли про самые «слабые» среди вышеперечисленных, которыми являются две модификации Fiesta ST.
Заезд оказался очень захватывающим с комментариями гонщиков во время езды.
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