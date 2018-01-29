Двигатели Mazda Skyactiv-3 смогут составить конкуренцию электромобилям

Японский автопроизводитель намерен выпустить ДВС серии Skyactiv-3, которые будут конкурировать с электрическими силовыми установками.

Mazda Motor работает над новой серией моторов семейства Skyactiv, которые будут иметь более высокий КПД, станут экономичнее и экологически чище.

По словам главы отдела разработки двигателей, в компании сейчас работают над третьим поколением ДВС Skyactiv с высокой степенью сжатия.

При разработке особое внимание инженеры будут уделять увеличению КПД мотора и снижению выбросов углекислого газа.

Основанная цель Mazda состоит в снижении в Skyactiv-3 выбросов на 56%, и такой уровень будет сопоставим с использованием электрических мотором.

Конечно нужно понимать, что в компании учитывают загрязнение воздуха при сжигании углеводородов на электрических станциях для вырабатывания электричества, которым и заряжают электрокары.

О сроках выхода новых ДВС пока ничего не сообщают. Skyactiv-2 будут устанавливать на автомобили в 2019 году.