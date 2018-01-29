Шведский автопроизводитель анонсировал появление своего первого электромобиля. Ранее предполагалось, что первым полностью электрическим автомобилем марки окажется электрическая версия кроссовера XC40, но оказалось, что им стане совершенно новый хэтчбек.
Volvo в 2019 году представит свой первый электрический хэтчбек
29.01.2018 22:38
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Как рассказали представители компании, первый электрический автомобиль будет основан на платформе СМА, которая разрабатывалась в сотрудничестве с Geely.
Дизайн новинки будет выполнен в стилистике концептуального 40.2, представленного в 2016 году. Запас хода электрокара составит около 500 километров.
На рынке хэтчбек Volvo с полностью электрической силовой установкой поступит в 2019 году, а его стоимость составит от 35 до 40 тысяч долларов.
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