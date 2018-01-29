Volvo в 2019 году представит свой первый электрический хэтчбек

Шведский автопроизводитель анонсировал появление своего первого электромобиля. Ранее предполагалось, что первым полностью электрическим автомобилем марки окажется электрическая версия кроссовера XC40, но оказалось, что им стане совершенно новый хэтчбек.

Как рассказали представители компании, первый электрический автомобиль будет основан на платформе СМА, которая разрабатывалась в сотрудничестве с Geely.

Дизайн новинки будет выполнен в стилистике концептуального 40.2, представленного в 2016 году. Запас хода электрокара составит около 500 километров.

На рынке хэтчбек Volvo с полностью электрической силовой установкой поступит в 2019 году, а его стоимость составит от 35 до 40 тысяч долларов.