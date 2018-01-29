Новый внедорожник Ford Explorer представили в России‍

Обновленная версия внедорожника Ford Explorer станет доступна для покупки в первой половине текущего года, а пока в компании сообщили об изменениях, произошедших в модели.

Напомним, что обновленная версия Explorer для американского рынка была представлена в начале прошлого года, а теперь обновления получит и вариант, предназначенный для российского рынка.

Так, Ford Explorer после обновления получит новую радиаторную решетку, противотуманные фары, а также хромированные вставки в переднем и заднем бампере.

В салоне автомобиля появится дополнительный USB-разъем, причем как отметили в компании, этот разъем был создан специально для рынка России.

Помимо этого в обновленном Explorer будет улучшена шумоизоляция. Еще предложат новый ключ-брелок, который получит не только новый дизайн, но и возможность завести автомобиль на расстоянии до 100 метров с системой Ford Remote Start.

Произойдут ли изменения в моторной гамме производитель не сообщил. Сейчас Ford Explorer в нашей стране предлагается с бензиновым 3,5-литровым Ti VCT и 3,5-литровым EcoBoost, которые работают в паре с шестискоростным автоматом и системой полного привода.

Стоимость дорестайлингового внедорожника составляет 2 849 000 рублей. Напомним, что модель для России собирают на производственной площадке Ford Sollers в Елабуге.