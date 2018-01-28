Эксперты составили Топ-10 самых дешевых иномарок в России‍

В 2018 году многие зарубежные автопроизводители изменили цены на свои модели и сейчас самой доступной иномаркой считается хэтчбек Ravon R2.
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При выборе импортного автомобиля до 550 тысяч рублей стоит обратить внимание на Ravon R2, который сейчас на рынке стоит от 439 тысяч рублей. Эта модель предлагается с 1,25-литровым мотором и автоматической коробкой передач.
Но тут стоит учесть, что R2 является так называемым сити-каром и он относится к А-классу. Второе место среди самых доступных моделей досталось седану Datsun on-DO с ценником от 444 тысяч рублей и это уже просторный автомобиль с большим багажным отсеком.
Немного дороже стоит Ravon Nexia, который составляет достойную конкуренцию японскому on-DO.
Стоимость Nexia от 449 тысяч рублей. Далее по списку седан Brilliance H230 и Renault Logan, у которых цена начинается от 460 тысяч рублей и 479 тысяч рублей соответственно.
Вторая пятерка доступных иномарок состоит также из не очень популярных в 2017 году моделей и среди них китайская FAW Oley – от 491 тысяч рублей, Ravon R4 – от 499 тысяч рублей и Renault Logan от 499 тысяч рублей (версия с ПТС 2018 года).
Замыкает список Renault Sandero – 499 тысяч рублей и Ravon Gentra – от 549 тысяч рублей.
Источник: Daily-Motor.Ru