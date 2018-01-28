Эксперты составили Топ-10 самых дешевых иномарок в России‍

В 2018 году многие зарубежные автопроизводители изменили цены на свои модели и сейчас самой доступной иномаркой считается хэтчбек Ravon R2.

При выборе импортного автомобиля до 550 тысяч рублей стоит обратить внимание на Ravon R2, который сейчас на рынке стоит от 439 тысяч рублей. Эта модель предлагается с 1,25-литровым мотором и автоматической коробкой передач.

Но тут стоит учесть, что R2 является так называемым сити-каром и он относится к А-классу. Второе место среди самых доступных моделей досталось седану Datsun on-DO с ценником от 444 тысяч рублей и это уже просторный автомобиль с большим багажным отсеком.

Немного дороже стоит Ravon Nexia, который составляет достойную конкуренцию японскому on-DO.

Стоимость Nexia от 449 тысяч рублей. Далее по списку седан Brilliance H230 и Renault Logan, у которых цена начинается от 460 тысяч рублей и 479 тысяч рублей соответственно.

Вторая пятерка доступных иномарок состоит также из не очень популярных в 2017 году моделей и среди них китайская FAW Oley – от 491 тысяч рублей, Ravon R4 – от 499 тысяч рублей и Renault Logan от 499 тысяч рублей (версия с ПТС 2018 года).

Замыкает список Renault Sandero – 499 тысяч рублей и Ravon Gentra – от 549 тысяч рублей.

Источник: Daily-Motor.Ru