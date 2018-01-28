В Сети рассекретили обновленный кроссовер Honda HR-V 2018

В Сети появились официальные изображения с обновленной версией кроссовера Honda HR-V 2018 модельного года. В частности, на опубликованных снимках представлен Honda Vezel. Именно под таки названием продается в Японии Honda HR-V.

На японском рынке кроссовер 2018 модельного года дебютирует 15 февраля.

В отличие от предшественника Honda HR-V/ Vezel получил обновленную переднюю часть, а также светодиодную переднюю оптику.

Ожидается, что в салоне изменений будет не много, а вот список оборудования пополнится комплексом безопасности Honda Sensing, в который входит адаптивной круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, а также система слежения за полосой и многое другое.

Линейка двигателей будет представлена бензиновыми двигателями 1,5 л (131 л. с.) и 1,8 л (140 л. с.), а также дизельным 120-сильным мотором объёмом 1,6 литра.

Также для кроссовера предусмотрена гибридная силовая установка с 1,5-литровым турбомотором и электродвигателем.