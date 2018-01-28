Назван ТОП-10 самых популярных автомобилей B-сегмента в России

Российские аналитики из АвтостатИнфо опубликовали статистику по продажам автомобилей B-сегмента в России за 2017 год. Так, были названы самые популярные автомобили B-сегмента в России.

Объём проданных авто в сегменте за прошлый год составил 335 029 единиц, что превышает результат 2016 года на 5,9%.

Лидером в своем сегменте по-прежнему остается KIA Rio, который разошелся тиражом в количестве 99 680 единиц, что на 11,6% больше.

Hyundai Solaris уступает лидеру и располагается на втором месте с результатом 78 776 проданных экземпляров, что на 0,6% меньше.

В тройке лидеров располагается Volkswagen Polo. Эта модель разошлась тиражом в количестве 46 550 единиц, что больше на 4,2%. В первой пятерке расположились Renault Sandero и Skoda Rapid с показателями 30 466 и 29 989 штук.

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