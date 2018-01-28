На автосалоне в Женеве будет представлен новый концептуальный электрокар, который создан известным автомобильным дизайнером.
В Женеву привезут электрокар от дизайнера Джорджетто Джуджаро
28.01.2018 18:22
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Ателье известного дизайнера Джорджетто Джуджаро совместно с компанией Envision разработало концептуальный электрокар с автономным управлением. Пока об этом автомобиле практически ничего не известно.
Сегодня компания GFG Style опубликовала первый тизер новой модели.
В ней будет реализована система автономного пилотирования и система энергоменеджмента от компании Envision, которая будет в реальном времени снимать и контролировать показания расхода электроэнергии автомобилем.
Новый концепт является второй моделью компании GFG Style. Вв прошлый раз они представили 1287-сильный суперкар Ren, который разрабатывался специально для китайской компании Techrules.
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