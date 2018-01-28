В Женеву привезут электрокар от дизайнера Джорджетто Джуджаро

На автосалоне в Женеве будет представлен новый концептуальный электрокар, который создан известным автомобильным дизайнером.

Ателье известного дизайнера Джорджетто Джуджаро совместно с компанией Envision разработало концептуальный электрокар с автономным управлением. Пока об этом автомобиле практически ничего не известно.

Сегодня компания GFG Style опубликовала первый тизер новой модели.

В ней будет реализована система автономного пилотирования и система энергоменеджмента от компании Envision, которая будет в реальном времени снимать и контролировать показания расхода электроэнергии автомобилем.

Новый концепт является второй моделью компании GFG Style. Вв прошлый раз они представили 1287-сильный суперкар Ren, который разрабатывался специально для китайской компании Techrules.