Составлен ТОП самых лучших кроссоверов с ценой до 1 млн рублей

Во всем мире и в России постоянно набирают популярность автомобили из сегмента кроссоверов и внедорожников. В связи с этим производители создают новые модели SUV и пополняют ими свои модельные ряды. На российском рынке за последнее время добавилось немало новых кроссоверов, причем среди них есть как очень дорогие, так и доступные, и бюджетные.

Издание РИА Новости, проанализировало рынок кроссоверов и составило список, в который вошли различные модели стоимостью до миллиона.

При этом стоит отметить, что в списке присутствуют как SUV с ценником от 999 000 рублей за минимальную комплектацию, так и модели, которые можно приобрести в достаточно оснащенном варианте за миллион. Так, в списке оказались кроссоверы SsangYong Tivoli и Dongfeng AX7.

И в первом, и во втором случае цена моделей составляет 990 000 рублей и это в базовых версиях, где не каждому понравится список доступного оборудования.

Достаточно оснащенным будет кроссовер Ford EcoSport, который в минимальной комплектации обойдется по цене от 950 тысяч рублей, хотя цена более дорогих комплектаций уже превысит миллион.

Упоминаются и такие кроссоверы как Renault Duster, Renault Kaptur и Nissan Terrano, которые, вероятно, станут более выгодными для покупки, чем вышеуказанные автомобили. Далее в списке располагаются модели SUV, относящиеся к бюджетному сегменту, а некоторые из них можно приобрести с хорошим списком и даже с полным приводом.

Так, среди таких кроссоверов оказались УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, Lada 4×4, Chevrolet Niva, а также в рейтинг внесли Lada Xray и Vesta SW Cross.

Еще отличный вариант для покупки кроссовера стоимостью до миллиона окажется популярный на сегодняшний день в России кроссовер Hyundai Creta, который в полноприводной версии, с автоматической коробкой и хорошим списком оборудования обойдется по цене до миллиона.

Еще можно присмотреться к таким моделям как Kia Soul и Kia Rio X-Line. Кроме этого, на российском рынке присутствуют китайские модели кроссоверов, среди которых до миллиона рублей можно купить Lifan Х50 и Myway, а также Cherry Tiggo 5, Cherry Tiggo 3, Tiggo 2 и Zotye T600.