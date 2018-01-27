Видеоролик с динамикой разгона водородного грузовика был опубликован в YouTube. Nikola Motor показала на видео 1000-сильный грузовик, который планируется вывести на рынок в 2021 году.
Nikola Motor показала на видео 1000-сильный грузовик Nikola One
27.01.2018 15:27
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Грузовик будет оснащен водородной установкой с названием eAxle, разработанной Nikola Motor и Bosch.
Уникальность данной системы заключается в том, что она обедняет в себе все узлы, электрический мотор, трансмиссию и электронику.
Обеспечивать электроэнергией Nikola One будут топливные ячейки Fuel Cell.
Заявленная мощность нового тягача составит 1000 лошадиных сил и 2000 Нм крутящего момента.
Позже планируют представить менее мощную модификацию Nikola Two.
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