Nikola Motor показала на видео 1000-сильный грузовик Nikola One

Видеоролик с динамикой разгона водородного грузовика был опубликован в YouTube. Nikola Motor показала на видео 1000-сильный грузовик, который планируется вывести на рынок в 2021 году.

Грузовик будет оснащен водородной установкой с названием eAxle, разработанной Nikola Motor и Bosch.

Уникальность данной системы заключается в том, что она обедняет в себе все узлы, электрический мотор, трансмиссию и электронику.

Обеспечивать электроэнергией Nikola One будут топливные ячейки Fuel Cell.

Заявленная мощность нового тягача составит 1000 лошадиных сил и 2000 Нм крутящего момента.

Позже планируют представить менее мощную модификацию Nikola Two.