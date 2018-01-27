В Сети появилось видео, на котором запечатлены два экземпляра нового кроссовера компании Lamborghini, которые были замечена на улицах Лондона.
Два кроссовера Lamborghini Urus засняли на видео в Лондоне
27.01.2018 15:16
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По предварительным данным, кроссоверы Lamborghini Urus привезли для демонстрации потенциальным клиентам, которым также дали возможность поколесить на новинке по вечернему городу.
Напомним, что презентация Lamborghini Urus состоялась в начале декабря 2017 года.
Новинка получила четырехлитровый двигатель мощностью 650 лошадиных сил при 850 Нм крутящего момента.
С этим двигателем кроссовер разгоняется до первой сотни за 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.
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