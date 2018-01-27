Два кроссовера Lamborghini Urus засняли на видео в Лондоне

В Сети появилось видео, на котором запечатлены два экземпляра нового кроссовера компании Lamborghini, которые были замечена на улицах Лондона.

По предварительным данным, кроссоверы Lamborghini Urus привезли для демонстрации потенциальным клиентам, которым также дали возможность поколесить на новинке по вечернему городу.

Напомним, что презентация Lamborghini Urus состоялась в начале декабря 2017 года.

Новинка получила четырехлитровый двигатель мощностью 650 лошадиных сил при 850 Нм крутящего момента.

С этим двигателем кроссовер разгоняется до первой сотни за 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.

