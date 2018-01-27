«Автотор» начал серийное производство обновленного KIA Sorento Prime

Не так давно российский офис компании Kia анонсировал старт продаж обновленной версии KIA Sorento Prime, а также рассказал о модели для России. 25 января обновленный KIA Sorento Prime стал на конвейер предприятия «Автотор» в Калининграде.

Обновленный кроссовер выпускается на заводе методом крупноузловой сборки.

Напомним, что официальный старт продаж Sorento Prime состоится в феврале 2018 года, а ближе к началу продаж будут объявлены все цены и комплектации.

Для российского рынка автомобиль предложат с тремя силовыми установками, а среди трансмиссий будет шести- или восьмискоростной автомат в зависимости от двигателя.

Кроме стандартных версий модели, дилеры будут продавать и спортивную модификацию GT-Line. Более подробно о российской версии обновленного кроссовера портал ТвоёАвто сообщал ранее.