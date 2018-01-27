Копания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) представила свой новый автомобиль, на котором планируется подняться на вулкан Охос дель Саладо.
Компания SCG создаст внедорожник, чтобы взобраться на вершину вулкана
27.01.2018 20:26
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Пока внедорожник Boot создан на бумаге и в дальнейшем его характеристики и внешность могут изменится, но сама основа останется без изменений.
В Boot намерены использовать автоматическую трансмиссию и 5,0-литровый мотор V8. Автомобиль будет выпускаться в двухместной и четырехдверной модификации с центральным расположением водительского кресла.
Подвеска внедорожника будет как у раллийных автомобилей с ходом 500 миллиметров. В будущем на Boot планируют подняться к кратеру вулкана Охос дель Саладо в горах Анды, который расположен на высоте 6 893 метра над уровнем моря.
Если экспедиция окажется успешной, то это будет рекорд мира по высотному восхождению автомобиля. Серийное производство Boot должно начаться ближе к концу десятилетия.
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