Компания SCG создаст внедорожник, чтобы взобраться на вершину вулкана

Пока внедорожник Boot создан на бумаге и в дальнейшем его характеристики и внешность могут изменится, но сама основа останется без изменений.

В Boot намерены использовать автоматическую трансмиссию и 5,0-литровый мотор V8. Автомобиль будет выпускаться в двухместной и четырехдверной модификации с центральным расположением водительского кресла.



Подвеска внедорожника будет как у раллийных автомобилей с ходом 500 миллиметров. В будущем на Boot планируют подняться к кратеру вулкана Охос дель Саладо в горах Анды, который расположен на высоте 6 893 метра над уровнем моря.

Если экспедиция окажется успешной, то это будет рекорд мира по высотному восхождению автомобиля. Серийное производство Boot должно начаться ближе к концу десятилетия.