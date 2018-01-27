Тестовый прототип экстремальной версии пикапа был замечен на эвакуаторе. Фотографии новинки были опубликованы в Сети. Экстремальная версия нового поколения Ford Ranger получит название Raptor.
Фото экстремального пикапа Ford Ranger Raptor опубликовали в Сети
27.01.2018 14:09
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Пока никакой информации об этой версии модели нет. Неизвестны и технические характеристики модели.
По предварительным данным презентация Ford Ranger Raptor может пройти в феврале в Таиланде.
Между тем напомним, что новое поколение Ford Ranger было официально представлено в этом месяце в рамках автосалоне в Детройте.
Более подробно о модели портал ТвоёАвто писал ранее.
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