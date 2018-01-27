Фото экстремального пикапа Ford Ranger Raptor опубликовали в Сети

Тестовый прототип экстремальной версии пикапа был замечен на эвакуаторе. Фотографии новинки были опубликованы в Сети. Экстремальная версия нового поколения Ford Ranger получит название Raptor.

Пока никакой информации об этой версии модели нет. Неизвестны и технические характеристики модели.

По предварительным данным презентация Ford Ranger Raptor может пройти в феврале в Таиланде.

Между тем напомним, что новое поколение Ford Ranger было официально представлено в этом месяце в рамках автосалоне в Детройте.

Более подробно о модели портал ТвоёАвто писал ранее.