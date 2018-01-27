Changfeng в Пекине представит роскошный кроссовер Leopard Maitu

В рамках автосалона в Пекине, который начнет свою работу в апреле, китайская Changfeng представит новый кроссовер, фото которого без камуфляжа уже оказались в Сети. Таким образом, фотошпионы уже рассекретили внешность роскошной новинки до премьерного показа.

Вместе с тем, в распоряжении китайских автомобильных изданий оказались и некоторые подробности про новинку.

Уже известно, что новый кроссовер получит название Leopard Maitu и он станет первой моделью в премиальной линейке бренда.

В основе премиального автомобиля располагается платформа другого кроссовера компании — Liebao CS10.

В отличие от последнего новинка получит совершенно новый дизайн салона и будет отличаться в экстерьере. Стоит отметить, что некоторые дизайнерские решения Leopard Maitu имеют сходство с автомобилями немецкой Mercedes-Benz.

По предварительным данным под капотом Liebao Maitu будет располагаться турбированный 1,6-литровый двигатель, мощность которого составит 204 л.с. Предварительная стоимость кроссовера составит 120 тысяч юаней или 1,06 миллиона рублей.