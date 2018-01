Подросток из США собрал электромобиль на базе Toyota Celica 1980 года

В Мичигане Адам Лэнсинг создал свою версию современного электрокара, который построен на базе Toyota Celica 1980 года выпуска.

Идея создать электрокар Лэнсинга посетила, когда он заметил, что старший брат просит у родителей на бензин для автомобиля.

На проект молодой человек потратил четыре года и за это время было сознано несколько прототипов, но самый удачный был сделан к 18-летию Лэнсинга.

В создании электрической Celica помогли компании Core IV и Wayland’s Plasma Boy Racing, которые предоставили автору проекта литий-ионный аккумулятор, мощность которого обеспечивает старенькому автомобилю пробег до 200 километров.

Адам Лэнсинг планирует свою жизнь посвятить созданию автомобилей, и он уже основал стартап Hawkeye Innovations.

The Electric Kid: Adam Lansing got the idea to convert a gas car to #electric after watching his older brother ask their parents for gas money. #Celica https://t.co/lqWa6TUHiL pic.twitter.com/2vRdqKdJc3

— Toyota USA (@Toyota) 24 января 2018 г.