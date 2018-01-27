Большой кроссовер китайской компании стал доступен для покупки в декабре 2017 года, а теперь у дилеров стали доступны «живые» экземпляры новинки, которую оценили в 87 900 юаней минимум.

Так, китайские дилеры Brilliance начали «живые» продажи нового кроссовера V6. Модель в линейке производителя расположилась между кроссовером V5 и флагманской моделью V7.

Новинка имеет следующие размеры: 4 620 мм – длина, 1 922 мм – ширина, 1 734 мм – высота. Размер колесной базы Brilliance V6 — 2 725 мм.

Сейчас производитель продает кроссовер с турбированным полуторалитровым двигателем, мощность которого составляет 152 л.с.

Среди трансмиссий доступна шестискоростная механика или семискоростной робот с двумя сцеплениями. Уже скоро на рынок выйдет новая версия Brilliance V6 с двухлитровым двигателем.

Кроссовер в полноприводной модификации не доступен. Его стоимость начинается от 87 900 до 141 900 юаней или от 776 000 до 1 253 000 рублей.