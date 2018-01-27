Европейский коммерческих автомобилей в прошлом году вырос на 3,9% до 2 065 489 проданных машин. Лидирует в Европе по продажам коммерческих авто Франция, где в 2017 году было реализовано 437 415 машин, что на 7,1% превышает результат 2016 года.

Вторая строчка европейского рейтинга досталась рынку LCV Великобритании. В этой стране продажи коммерческих авто составили 362 149 ед., что на 3,6% меньше.

В тройке лидеров с результатом 270 694 авто и приростом 4,6% расположился немецкий рынок.

В первую пятерку вошли Испания и Италия, где было продано 199 101 (+15,5%) и 193 533 (-3,4%) автомобилей соответственно.

Рынок LCV России в 2017 году остался на шестом месте в Европе с показателем 108 437 автомобилей, что больше на 16,7%.