Geely объявила цены на обновленный внедорожник Geely Boyue 2019

Китайский автопроизводитель ранее анонсировал продажи обновленной версии своего кроссовера, а теперь Geely объявила цены на обновленный внедорожник Geely Boyue, который доберется до дилеров в марте.

Стоимость автомобиля была названа для китайского рынка, где он будет доступен в 9 различных версиях по цене от 101 800 юаней или 900 тысяч рублей.

Максимальная комплектация автомобиля получит ценник 159 800 юаней или 1,4 миллиона рублей. Для модели обновили задние фонари, улучшили шумоизоляцию, добавили новые материалы отделки салона, а также установили электронный селектор автоматической коробки передач.

Кроме этого, в салоне кроссовера расположилась новая мультимедийная система с сенсорным управлением. Под капотом кроссовера 2019 модельного года будет установлен двухлитровый атмосферный двигатель мощностью 141 л.с.

Также в линейке двигателей присутствует турбированный 1,8-литровый мотор с отдачей 163 или 181 л.с. Среди трансмиссии производитель предложит шестискоростную механическую или автоматическую коробки передач. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.