Lexus в Женеве в марте представит серийный кроссовер Lexus UX‍

Премиальная компания Lexus готовит к мировой премьере новый компактный кроссовер UX, который покажут на автосалоне в Женеве.

В марте Lexus рассекретит серийную версию новой модели под названием UX. Новинка придёт на смену уже снятого с производства хэтчбека CT 200h.

Предполагается, что на глобальном рынке Lexus UX будет конкурировать с немецкими кроссоверами BMW X1 и Audi Q3.

Характеристик Lexus UX пока не раскрывали, но еще в прошлом году японский автопроизводитель зарегистрировал индексы UX200, UX250 и UX250h.

Исходя из них можно смело полагать, что кроссовер получит гибридную силовую установку и бензиновые моторы объёмом 2,0 и 2,5-литров. Напомним, что Lexus UX в виде концепта был представлен в Париже в 2016 году.