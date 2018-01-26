Премиальная компания Lexus готовит к мировой премьере новый компактный кроссовер UX, который покажут на автосалоне в Женеве.
Lexus в Женеве в марте представит серийный кроссовер Lexus UX
26.01.2018 21:46
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В марте Lexus рассекретит серийную версию новой модели под названием UX. Новинка придёт на смену уже снятого с производства хэтчбека CT 200h.
Предполагается, что на глобальном рынке Lexus UX будет конкурировать с немецкими кроссоверами BMW X1 и Audi Q3.
Характеристик Lexus UX пока не раскрывали, но еще в прошлом году японский автопроизводитель зарегистрировал индексы UX200, UX250 и UX250h.
Исходя из них можно смело полагать, что кроссовер получит гибридную силовую установку и бензиновые моторы объёмом 2,0 и 2,5-литров. Напомним, что Lexus UX в виде концепта был представлен в Париже в 2016 году.
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