Воспламеняющимися аккумуляторами‍ может оснащаться новая Tesla Model 3

Представленный в прошлом году бюджетный электрический седан Tesla Model 3 оказался дефицитным автомобилем, и несмотря на то что его производят уже полгода, компания Tesla до сих пор не может справится с заказами.

Предварительные заказы на модель в первый месяц продаж достигли почти 400 тысяч и до сих пор не все получили свои электрические автомобили.

Сейчас заказы на модель принимают, но клиент сможет получить свою «Теслу» как минимум через год.

Оказалось, что причина задержки производства Model 3 связана с аккумуляторами, которые собирают вручную и на эту процедуру катастрофическая нехватка рабочих.

Но в будущем этот ручной труд при производстве батарей может закончится воспламенением электрокаров Model 3.

Один из работников предприятия рассказал, что в компании вручную собирают не только сами батареи, но и охлаждающие трубки, которые присутствуют в количестве семи штук в каждом блоке, а таких блоков у «бюджетного» седана четыре.

Эти трубки должны быть сделаны с соблюдением размеров и зазоров, но при ручной сборке этого не получается достичь.

Охлаждающие трубки руками делали в декабре, сейчас уже наладили автоматизированный процесс, но он пока тоже не совершенен и часто простаивает из-за сбоев.

В итоге при неправильной работе охлаждающих трубок аккумулятор автомобиля может воспламенится.