В Volvo планируют начать продажи электрогрузовиков в 2019 году

Руководство шведской компании Volvo заявило о планах составить конкуренцию американской Tesla и начать продажи электрических грузовиков уже в 2019 году. Первые партии грузовиков с электрической установкой планируется отправить на рынок Европе и Северной Америки.

Стоит отметить, что Tesla представила свой грузовик раньше и он уже доступен для предзаказа, при этом его серийное производство еще не стартовало.

При этом Volvo заявляет, что её электрогрузовики появятся в свободной продаже в следующем году.

Таким образом компании удастся даже опередить Tesla.

Как рассказали представители компании Volvo, электрические грузовики позволят не нарушать нормы шума, а также они имеют нулевой вредный выброс, что будет отличным решением для работы в городских условиях.