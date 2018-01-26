Старт продаж бюджетной копии Land Rover Discovery объявил Changan

Китайский автопроизводитель Changan официально объявил о старте продаж семиместного кроссовера, получившего название Changan X70A. Новинку уже назвали бюджетной копией Land Rover Discovery из-за дизайна, позаимствованного от последнего.

Китайский кроссовер получил длину 4 620 мм, ширину – 1770 мм, высоту – 1820 мм, а размер колесной базы – 2 750 мм.

Линейка двигателей модели будет представлена полуторалитровым двигателем, мощность которого составит 107 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии будет предлагаться 5-ступенчатая механическая коробка передач, которая будет работать с переднеприводной системой.

В списке оборудования Changan X70A будут подушки безопасности водителя и переднего пассажира, парктроник, информационно-развлекательная система с сенсорным 10,1-дюймовым экраном, а также камера заднего вида, кондиционер и другое.

Оценили новый кроссовер в пределах от 49 900 до 72 900 юаней или от 441 000 до 644 000 рублей.