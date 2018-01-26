Три особых внедорожника‍ представит компания Toyota в Чикаго

Руководство японской компании Toyota готовится к презентации сразу трех новинок, дебют которых пройдет на автосалоне в Чикаго в феврале. Анонс презентации новинок сопровождался одним изображением.

Новинками станут новые версии трех моделей – Tacoma, Tundra и 4Runner. Подробности об автомобилях не раскрывают, ссылаясь на их скорый дебют, но известно, что в Чикаго покажут спецверсии Tacoma и Tundra, а также новую версию внедорожника 4Runner.

Напомним, что последней дебютной моделью марки стал седан Toyota Avalon нового поколения, который официально был представлен на автосалоне в Детройте.

Говоря о новинках компании, то недавно на тестировании был впервые замечен кроссовер Toyota RAV4 новой генерации.

Также ранее сообщалось, что седан Toyota Camry нового поколения в России оснастят старыми моторами.