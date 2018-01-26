В КНР девушка бросила парня из-за китайского Porsche‍ Macan

Китайская девушка, которая очень любит премиальные автомобили, но не разбирается в них, встречалась с парнем потому, что у него Porsche Macan.

На самом деле у молодого человека был не немецкий автомобиль, а Zotye SR9, который на 85% скопирован с Macan.

На китайском рынке Zotye SR9 пользуется большим спросом и дилерские центры на месте предлагают сделать небольшой апгрейд до оригинальной модели, а именно заменить на ней шильдики на с Zotye на Porsche, причем услуга стоит не больших денег — от $19 до $159 в зависимости от качества и количества шильдиков.

Девушка познакомилась с парнем на одной из вечеринок, и она была уверена, что у него у него Porsche Macan.

Через пару недель она рассказала своим знакомым, какой дорогой автомобиль у ее парня и показала фотографию, но среди знакомых оказался человек, который уверенно сказал, что это Zotye SR9, а не «Порше».

После такого обмана девушка сразу рассталась с парнем, предпочитающим ездить на машинах отечественного автопрома.