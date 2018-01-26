Совместный проект концернов General Motors и SAIC – выпуск нового компактвэна под брендом Baojun, который получил индекс 360. Этот автомобиль создается в первую очередь для китайского рынка, где в скором времени и стартуют его продажи.

Сегодня GM и SAIC представили на фото новый компактвэн Baojun 360. На опубликованных фотографиях показан экстерьер автомобиля, тогда как интерьер его по-прежнему засекречен.

Новинка в модельном ряду марки Baojun расположится ниже автомобиля с индексом 730. Габариты компактвэна составят: 4 615/1 735/1 640 мм, а расстояние между осями будет 2 750 мм.

В продажу Baojun 360 поступит с новым дизайном и с шестиместным салоном.

По некоторым данным в движение новинку будет приводить атмосферный полуторалитровый двигатель, мощность которого составит 112 лошадиных сил.