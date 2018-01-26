Nissan выпустила «умные» тапочки с автоматической парковкой

Специалисты компании Nissan разработали и выпустили «умные» тапочки, которые способны автоматически парковаться на свое место, независимо, где их бросили.

Для реализации такого проекта автопроизводитель немного изменил систему ProPilot Park, которая дебютировала на новой генерации электрокара Nissan Leaf.

Система была разработана и внедрена в беспилотные тапочки, которые также получили маленькие колеса.

Система анализируя при помощи датчиков и камер расположение предметов в помещении сама отправляет их в то место, которое было задано заранее, сообщает Астера.

