Специалисты компании Nissan разработали и выпустили «умные» тапочки, которые способны автоматически парковаться на свое место, независимо, где их бросили.
Nissan выпустила «умные» тапочки с автоматической парковкой
26.01.2018 16:52
29 0
Для реализации такого проекта автопроизводитель немного изменил систему ProPilot Park, которая дебютировала на новой генерации электрокара Nissan Leaf.
Система была разработана и внедрена в беспилотные тапочки, которые также получили маленькие колеса.
Система анализируя при помощи датчиков и камер расположение предметов в помещении сама отправляет их в то место, которое было задано заранее, сообщает Астера.
Комментарииcomments powered by HyperComments