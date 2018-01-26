Mercedes-Benz SL нового поколения превратят в 800-сильный гибрид

В компании Mercedes-Benz рассматривают возможность выпуска модели Mercedes-Benz SL новой генерации с гибридной силовой установкой. Планируется начать использование силовой установки, в составе которой будет твин-турбо двигатель и электромотор.

По предварительным данным, мощность гибридной установки составит более 800 лошадиных сил, а показатель крутящего момента будет 1000 Нм.

Есть информация, что Mercedes-Benz SL может стать частью модельного ряда Mercedes-AMG, только в этом случае для модели будет доступна не только гибридная установка, но и восьмицилиндровые моторы мощностью 612 и 522 л.с., а также шестицилиндровый 435-сильный двигатель.

Кроме этого, после смены поколений Mercedes-Benz SL не получит жесткого складно верха, а в салоне появится еще два посадочных места. Выход нового Mercedes-Benz SL запланирован на 2021 год.