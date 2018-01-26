Chevrolet тестирует обновленный компактвэн Spin на базе Cobalt

В модельном ряду компании Chevrolet совсем скоро появится обновленная версия компактвэна Chevrolet Spin, который предлагается на бразильском рынке. Этот автомобиль создавали на платформе седана известного в России как Cobalt.

Обновленная версия компактвэна появится в продаже в Бразилии во второй половине текущего года, а пока модель заметили на дорожных тестах.

По предварительным данным обновленный Chevrolet Spin получит новую решетку радиатора, фары, задние фонари как у обновленного Chevrolet Cobalt, а также у модели обновят интерьер.

В моторной гамме изменений не ожидается и на бразильском рынке она будет представлена все тем же 1,8-литровым двигателем, который работает на бензине или на этаноле.

В качестве трансмиссии предложат шестискоростную механику или автомат.