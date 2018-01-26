Mclaren выпустила десять экземпляров суперкара McLaren MSO X

В компании Mclaren разработали новую спецверсию суперкара 570S, которая получила название McLaren MSO X и создана по мотивам гоночного купе. Тираж особой версии ограничен 10 экземплярами.

Все автомобили получили цвет кузова, как у гоночных автомобилей McLaren F1 GTR. Большое количество оборудования было позаимствовано от 570S GT4.

Под капотом McLaren MSO X установлен 3,8-литровый восьмицилиндровый двигатель, оснащенный двумя турбинами, который выдаст 570 лошадиных сил мощности.

Показатель крутящего момента составляет 600 лошадиных сил. В качестве трансмиссии доступен семискоростной робот с двумя сцеплениями.

Динамические характеристики такого автомобиля не называют, но обычное купе с таким двигателем будет разгонятся до сотни за 3,2 секунды.

Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 328 км/ч. Сообщается, что все 10 экземпляров спецверсии уже выпустили и даже уже передали клиентам.