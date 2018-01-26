Российские аналитики опубликовали статистику продаж новых мотоциклов в России за прошлый год. Согласно данным агентства Автостат, продажи мотоциклов в России в 2017 году упали на 37%.

Объём реализованных мотоциклов на российском рынке составил 7,2 тысячи экземпляров. Отмечается, что продажи мотоциклов падают на протяжении трех лет подряд.

Лидером рынка мотоциклов остается BMW с результатом 1,5 тысяч проданных единиц, что на 9,1% больше. На втором месте по объёму продаж оказался китайский Racer, продажи которого составили 839 ед., что на 42,4% меньше.

В тройке лидеров расположился Kawasaki. С результатом 661 проданных мотоцикл, что больше на 51,6%.

На четвертом и пятом месте оказались Harley Davidson (642 ед.; -7,9%) и Honda (508 ед.; -4,9%).

Среди моделей по продажам лидируют BMW R1200GS, Racer RС250, BMW S1000RR, Racer RC110 и KTM Duke, которые расположились в первой пятерке соответственно.

Источник: Автостат.