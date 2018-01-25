530-сильное купе на базе Audi RS5‍ представит ABT в Женеве

Тюнеры из ателье ABT анонсировали официальную презентацию своей версии модели Audi RS5, которая состоится в марте на Женевском автосалоне. Тираж 530-сильного купе на базе Audi RS5 будет ограничен 50 экземплярами.

Сейчас уже известно, что под капотом автомобиля расположится битурбированный 1,9-литровый шестицилиндровый двигатель, который будет доработан и выдаст 530 лошадиных сил (+80 л.с.) при 690 Нм крутящего момента (+90 Нм).

За счет увеличения мощности разгон купе будет на 0,3 секунды быстрее.

Кроме этого, для автомобиля станет доступна новая подвеска, карбоновый диффузор, а также колесные диски размером 21 дюйм. Больше подробностей о тюнингованой версии станет известно во время презентации.