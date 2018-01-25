Представлен официальный тизер флагманского купе BMW 8-Series‍

Специалисты немецкой компании работают над купе BMW 8-Series и модель проходите тестирование на трассе Aprilia в Италии. Пока модель проходит тестирование BMW представила тизер флагманского купе BMW 8-Series, который будет представлен немного позднее в этом году.

Никаких официальных подробностей в производитель не раскрыл. Напомним, что предвестника возрожденного купе представили весной прошлого года.

Прототип автомобиля имел карбоновые кузовные элементы, колесные диски размером 21 дюймов, уникальный цвет кузова, а также лазерные фары головного света.

Согласно официальной информации, полноценное серийное производство купе BMW 8-Series стартует в 2018 году.

Выпуск автомобиля будет налажен на предприятии компании в немецком Дингольфинге.

Официальная премьера модели по предварительной информации будет проходить в рамках Женевского автошоу, который начнет свою работу в марте 2018 года.