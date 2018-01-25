Toyota вывела на тесты новое поколение кроссовера ‍Toyota RAV4

Специалисты японской компании начали работать над новым поколением кроссовера ‍Toyota RAV4, который был впервые замечен на тестировании в камуфляже. Фотографии с тестов были опубликованы изданием Motor1.

Официальных подробностей о модели новой генерации нет, но предполагается, что после смены поколений у кроссовера будет существенно переработан дизайн экстерьера.

Так, форма кузова будет более рельефной, а в передней части расположится крупная радиаторная решетка и новая головная оптика.

Ожидается, что некоторые решения для модели будут использованы от концептуального FT-AC. В основе нового ‍Toyota RAV4 расположится платформа TNGA.

Информации о моторной гамме пока нет. Презентация кроссовера состоится в конце 2018 в начале 2019 года.