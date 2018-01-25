В Сети рассекретили дизайн нового кроссовера Hyundai Santa Fe

Новое поколениие популярного корейского кроссовера получило кардинальные изменения и уже сейчас можно посмотреть на профиль нового Hyundai Santa Fe.

Компания Hyundai показала первое тизерное изображение своего «паркетника» Santa Fe. Его презентация состоится в следующем месяце, а публичный показ для европейцев состоится на Женевском автосалоне.

Новый Santa Fe получил внешность схожую с компактным кроссовером Hyundai Kona и как сообщили в представительстве Hyundai, новая генерация будет прилагаться с новейшими системами безопасности и одна из них Rear Occupant Alert.

О моторной гамме модели пока ничего неизвестно. Напомним, что ранее в Сети были опубликованы шпионские фото модели новой генерации.