Новые опции добавил «АвтоВАЗ» для седана LADA Vesta

Для седана из семейства Лады Весты АвтоВАЗ добавил новые опции. Набирающие популярность автомобили, в прошлом году были реализованы в количестве 77 тысяч единиц.

В этом году в компании планируют реализовать порядка 114 тысяч единиц модели, а поможет в этом выход новых версий седана, а также новые опции в моделях.

Теперь для седана Lada Vesta в максимальной комплектации будет доступен задний откидной подлокотник, а для подзарядки мобильных устройств появится USB-разъём.

Кроме этого в версии Exclusive будет и трехступенчатый обогрев сидений.

Еще у седанов Lada Vesta с 1,8-литровым двигателем стали доступны задние дисковые тормоза, которые также предлагаются и для универсала.

Еще в автомобилях появилось крепление глушителя двумя кронштейнами, тогда как ранее был один.