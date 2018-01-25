Для седана из семейства Лады Весты АвтоВАЗ добавил новые опции. Набирающие популярность автомобили, в прошлом году были реализованы в количестве 77 тысяч единиц.
Новые опции добавил «АвтоВАЗ» для седана LADA Vesta
25.01.2018 13:46
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В этом году в компании планируют реализовать порядка 114 тысяч единиц модели, а поможет в этом выход новых версий седана, а также новые опции в моделях.
Теперь для седана Lada Vesta в максимальной комплектации будет доступен задний откидной подлокотник, а для подзарядки мобильных устройств появится USB-разъём.
Кроме этого в версии Exclusive будет и трехступенчатый обогрев сидений.
Еще у седанов Lada Vesta с 1,8-литровым двигателем стали доступны задние дисковые тормоза, которые также предлагаются и для универсала.
Еще в автомобилях появилось крепление глушителя двумя кронштейнами, тогда как ранее был один.
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