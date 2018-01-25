В 2017 году российский автомобильный рынок показал рост и за год автопроизводители реализовали 1,46 млн легковых автомобилей, что оказалось на 16,3% больше чем в 2016 году.
Назван Топ-10 регионов России по продажам новых автомобилей
25.01.2018 10:37
353 0
Самым крупным рынком по-прежнему остаётся столичный, в котором за 12 месяцев было продано 213,1 тыс. автомобилей (+6,4%).
На втором месте располагается Подмосковье, где было продано 118,2 тыс. авто (+21,3%) Замыкает тройку Санкт-Петербург – 100,7 тыс. ед. (+17,5%).
В остальных крупнейших рынках РФ продажи автомобилей составляют менее 100 тыс. ед. и следующим после Санкт-Петербурга с большим отставанием стала Республика Татарстан – 70,4 тыс. ед. (+18,4%). Замыкает пятерку самых крупнейших рынков Краснодарский край – 55,2 тыс. ед. (+13,3%).
Комментарииcomments powered by HyperComments