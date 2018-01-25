В планах компании Renault на российском предприятии начать сборку нового автомобиля. В частности, планируется организовать выпуск кросс-купе. Предварительным сроком начала сборки новинки называют 2019 год.

О том, что в 2019 году Renault в России начнет выпускать купеобразный кроссовер, сообщают Ведомости.

Подробностей о проекте не раскрывают, но известно, что в основе новинки расположится платформа кроссовера Duster.

Последний как известно выпускается на предприятии компании в Москве. Сообщается, что презентация купеобразного кроссовера будет проходить в этом году на автосалоне в Москве, проводимого традиционно в августе.

О названии новинки не сообщается. Между тем напомним, что недавно Renault представила новое поколение кроссовера Duster.